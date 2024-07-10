AKP'den Yurt Dışı Harç Pulu Açıklaması Geri Adım Mı Atıldı?

AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, yasama önerilerine dair genel bilgilendirme sağladı. Toplantı, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde düzenlendi ve Temmuz ayı boyunca Meclis'te ele alınacak yasama önerileriyle ilgili genel bir bilgilendirme yapıldı.

Güneme gelen konulardan biri yurt dışı harç pulu oldu. Hali hazırda 150 lira olan harç pulunun 1500 liraya yükselmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu adeta infihal yarattı. Tepkiler sürerken Gelir İdaresi Başkanlığı bu rakamın 3000 lira olmasını önerdi.

"MAKUL BİR SEVİYEYE GELECEK"

Gündemdeki tartışmalar devam ederken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den konuyla ilgili açıklama geldi. Güler, gazetecilerin sorusu üzerine AK Parti Grup Başkanı Güler, yurt dışı çıkış harcını makul bir seviyeye getireceklerini, asgari ücrete ara zam olmayacağını açıkladı.

Kaynak: AA