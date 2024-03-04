Mehmet Şimşek 'vergi artışı yok' dedi ama... Enerjide zam kapıda

İktisatçı Murat Kubilay, Bakan Mehmet Şimşek'in 'vergi zammı' yok açıklamasını verilerle yalanladı. Kubilay'ın verilerine göre enerjide zam kaçınılmaz.

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Mehmet Şimşek 'vergi artışı yok' dedi ama... Enerjide zam kapıda

Seçimden sonra vergilere zam geleceğine yönelik iddialara ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" ifadelerini kullanmıştı.

"ENERJİDE ZAM KAÇINILMAZ"

Şimşek'in açıklamalarını yorumlayan İktisatçı Murat Kubilay, "Enerjide zam kaçınılmaz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kubilay, "Seçimlerden sonra vergi zammı yok deniyor. Bir ihtimal doğru. Ancak benzeri görülmemiş elektrik zammı var. En az %50. 1 yıla yayılmış biçimde belki de %100. Aşağıda son 14 ayın TÜFE, elektrik ve doğalgaz endeksleri var. Bu süre içerisinde elektriğin fiyatı güya %13 düşmüş.

Bu hesabı doğru kabul edelim. Enerji hammaddelerinin uluslararası fiyat düşüşlerini ekleyelim. Hükumetin enflasyonla mücadele politikasını unutmayalım. Yine de yetmiyor; hem elektrik hem de doğalgazda çok büyük zam geliyor. Tabii bunlar genel enflasyon ve kurları da etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Kubilay ayrıca şu grafiği paylaştı:

Mehmet Şimşek 'vergi artışı yok' dedi ama... Enerjide zam kapıda - Resim : 1

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