Mehmet Şimşek tarih verdi: Kamuda tasarruf başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Fiyat istikrarı en önemli bileşen. Kaynakların hasis edilebilirliği açısından fiyat istikrarı çok önemli. Sürdürülebilir yüksek büyüme tabi ki fiyat istikrarı ile mümkündür.

DEZENFLASYON İKİNCİ YARIDA BAŞLAYACAK

Gelir dağılımındaki adalet enflasyonun etkisi açısından önemlidir. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyona geçiş için para politikasında normalleşeme süreci gerekiyordu. Merkez Bankası'nın ifadesiyle başarmış durumdayız.

DEZENFLASYON ÖNEMLİ BİR ZAMAN ALIYOR

Yapısal reformlar alanında olacak. Dezenflasyona kalıcı destek sağlamış olacağız. Maliye politikası önemli. Dezenflasyon önemli bir zaman alıyor.

56 ülkede 100 tane dezenflasyon programı incelendi. Enflasyonun normal seyrine dönmesi 3.4 yıl zaman alıyor. Enflasyonun inmesinin süreç olduğunu, para politikasının gecikmeli bir şekilde işlediğini hatırlatmak lazım. Maliye politikasında da depremi gözardı edemeyiz.

Enflasyonu, sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, sıkı gelir dağılımı politikası ile sonuçları almaya başlayacağız.

Merkez Bankası para politikası adına sıkılaştırma önlemlerini aldı. Maliye politikasında yüksek gelir performansı sayesinde deprem harcamaları ön planda.

KAMUDA TASARRUF 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDA DEVREYE GİRECEK

deprem harcamaları dahil bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Kamuda tasarruf ve harcamalar konusunda çalışmaları nihai noktalara getirdik. Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak.

Hangi sıralamayla programın başından beri ne yapılacağı net, sıralama, zamanlama ve tedbirler. Kayıt dışı ile eylem planı açıklama yapmayacağız. Kayıt dışıyla mücadelede sahada olacağız.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM OLACAK

Önümüzdeki 10 yıllık dönemde, yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım olacak, nükleer de devreye girecek. Nükleer enerji de temiz enerji grubunda sınıflandırıldı.

Önümüzdeki yıllarda belki ülkemizin yüzde 25 petrol ve doğal gaz ihtiyacını Türkiye'den karşılayabileceğiz.

Türkiye'nin GSYH oranına bakıldığında Almanya'ya oranla bile daha yüksek katma değer sanayiye sahibiz ancak onlar kadar zengin değiliz.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde endüstri ar-ge tasarım merkezleri konusunda muazzam bir ivme yakaladık.

Bankaların reel sektörü dramatik bir şekilde artmış durumda. Hepsi programa olan güvenin arttığını ve programın çalıştığını gösteriyor. Net 3 milyar civarında geçen sene çıkış vardı. Bu sene giriş var.

Uzun bir aradan sonra ilk defa bankalarımız sermayeyi küresel piyasalardan devşirmeye başladılar. Bankalarımız 3,5 milyar doları dışarıdan bankalarımız kaynak buldular. Dünyada Türkiye'nin bankacılık sektörüne güçlü bir rağbet var.

KKM'deki düşüşle birlikte rezervlerdeki artış çok daha dramatik. 65-70 milyar dolar civarında rezerv artışıyla birlikte düşünürseniz çok daha yüksek seviyede.

YILLIK ENFLASYON ÇOK HIZLI DÜŞECEK

Yıllık enflasyon oranlarının haziran sonrasında çok hızlı düşecek. Baz etkisi de var program etkisi de var.

Kredi notu artışları çok hızlı bir şekilde gelecek. Mevcut kredi notunun iki kat üzerinde bize fiyatlama yapıyorlar. Biz doğruları yapacağız. Önünde sonunda bu doğruların takdir edileceğini biliyoruz, farkındayız.

Kötümserliğe yer yok, makroekonomik sorunları çözme konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. İç tutarlılığı olan program sonuç verecek, veriyor zaten.

Türkiye'nin 1.1 trilyon doların üzerinde ekonomisi var. Performansımız küresel bölgesel ve içerideki şoklara rağmen reel olarak Türkiye ekonomisi 100'den 301'e çıkmış. Gelişmekte olan ekonomilere oranla güçlü büyük ve göreceli bir performansımız var.

Bu sene yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğiz Dünya Bankası'nın tanımına göre. 1950'lerde orta gelirli ülkeler grubuna girdi Türkiye. bu sene yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz var. Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda nüfus yaşlanmasına rağmen çalışma yaşındaki büyüme devam edecek. Kadınların iş gücüne oranını artırma hedefimiz var.

Türkiye'nin 15-20 yıllık bir avantaj süresi var. Bunun için alt yapıya önemli bir çalışma verdik. Çok yatırım yaptık.