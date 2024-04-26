Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, güne 2 bin 448 liradan işlem görerek başladı. Spot altın ons başına 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.

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Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Ons altın ve bankalar arası ABD doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2 bin 443 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma gününe 2 bin 443 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 995 liradan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı:

Alış: 2.442,71

Satış: 2.443,02

Ons altın fiyatı:

Alış: 2.333,77

Satış: 2.334,15

Çeyrek altın fiyatı:

Alış: 3.908,33

Satış: 3.994,33

Cumhuriyet altını fiyatı:

Alış: 15.633,31

Satış: 15.928,48

Yarım altın fiyatı:

Alış: 7.792,23

Satış: 7.988,67

Ziynet altın fiyatı:

Alış: 15.633,31

Satış: 15.928,48

Ata altını fiyatı:

Alış: 16.466,33

Satış: 16.886,95

14 ayar altın bilezik fiyatı:

Alış: 1.339,99

Satış: 1.771,07

22 ayar altın bilezik fiyatı:

Alış: 2.272,99

Satış: 2.413,48

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