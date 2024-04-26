'Huzur hakkı'na zam üstüne zam: "Erdoğan tasarrufa kamudan ballı maaş alan bürokratlardan başlasın"

THY eski başmüfettişi Bilal Yıldız'ın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin maaşının brüt 1 milyon 400 bin TL olduğu açıklamasının yarattığı tartışma sürerken kurumun üst yöneticilerine 62 bin TL de huzur hakkı ödendiği ortaya çıktı.

THY Anonim Ortaklığı’nın Genel Kurul toplantılarına yönelik tutanaklar, kurum yöneticilerine sağlanan huzur hakkındaki çarpıcı artışı ortaya koydu. THY üst yönetimine ödenen huzur hakkı, Temmuz 2023 itibarıyla Mart 2022’ye göre yüzde 149 oranında arttırıldı.

Yüksek maaşlarla gündeme gelen THY’nin yöneticilerinin 2022 yılı huzur hakkı, 29 Mart 2022 tarihinde yapılan genel kurulda 25 bin TL olarak belirlendi. Huzur hakkı, Nisan 2024’e kadar üç kere zam gördü. Birbiri ardına yapılan zamlar ile THY yönetimine ödenen huzur hakkı Temmuz 2022, Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 36 bin 837 TL, 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL’ye yükseldi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Burhanettin Bulut, THY’deki huzur hakkı ödemelerine yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki çok sayıda emeklinin 10 bin TL’lik sefalet ücretine mahkum edildiğinin altını çizen Bulut, “Asgari ücret yüksek enflasyon karşısında günbegün erirken vatandaş ucuz et, ucuz ekmek kuyruklarında üç kuruş tasarruf için sıra beklerken iktidara yakın bürokratların ballı maaşlar alması kabul edilemez” dedi.

“MAAŞLARDAN BAŞLAYIN”

Bulut, THY Genel Müdürü’nün aylık brüt maaşının 140 emeklinin maaşına denk geldiğinin söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emekliye zam yapmak için kaynak yok’ diyen, emekliden sabır ve dua isteyen Saray, bürokratlarına gelince esirgemiyor, bol keseden dağıtıyor. Kamu kurumlarında birden fazla görevde bulunan AKP'li bürokratların huzur hakkı, kâr payı, prim adı altında birden fazla maaş alması, halk ekonomik sıkıntıdayken kamudaki bu adaletsiz düzen vicdanları kanatıyor. Erdoğan, vatandaştan sabır isteyeceğine, tasarrufa kamudan ballı maaş alan bürokratlardan başlasın.”

801 BİN TL MAAŞ ALIYOR!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın aktardığına göre çift maaşlı AKP’li Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık geliri 801 bin 361 TL.

Birden çok maaşlı AKP'li bürokratları ortaya çıkaran Yavuzyılmaz, Alpaslan’ın aylık gelirini 2021’de 176 bin 727 TL, 2022’de 313 bin 870 TL olarak hesaplamıştı. CHP‘li vekil, AKP'li bürokratın 2024’teki aylık maaşını da hesapladı.

Yavuzyılmaz’ın Twitter’dan aktardığına göre Alpaslan, bakan yardımcısı maaşından 134 bin 900 TL alıyor. Kuveyt Türk yönetim kurulunda da bulunan bürokrata, bu pozisyondan dolara endeksli olarak aylık 666 bin 461 TL geliyor. Yani aylık toplam 801 bin 361 TL. Asgari ücretin 45, emekli maaşının 80 katı.