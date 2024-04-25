Altın piyasasında gün sonu: Yüzde 2,4 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 31,88 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.753,97 puandan başladı ve günü 5,32 puan azalarak 9.716,77 puandan kapattı.

Gün içinde en düşük 9.664,45, en yüksek 9.826,85 puanı gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 9.716,77 puandan tamamladı.

En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Zorlu Enerji AŞ ve Tüpraş bulunuyor.

ALTIN YÜZDE 2,4 DEĞER KAZANDI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artış göstererek 2 milyon 508 bin 500 liraya yükseldi. Ayrıca Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,77'den, bileşik getirisi de yüzde 44,92'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4519 lira, satışta 32,5820 lira olarak açıkladı. Ayrıca TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4515 lira, satışta 32,5815 lira olarak belirlemişti. Bu veriler doğrultusunda güncel ekonomik durum oldukça dikkat çekici.