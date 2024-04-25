Hareketlilik başladı, Garanti BBVA'dan duyulmamış emekli maaşı promosyonu: Son tarih 30 Nisan!

Bankalarda emekli promosyonu hareketliliği devam ederken, Garanti BBVA'dan duyulmamış promosyon miktarı geldi. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Hareketlilik başladı, Garanti BBVA'dan duyulmamış emekli maaşı promosyonu: Son tarih 30 Nisan!

Bankalarda emekli promosyonu hareketliliği devam ediyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

15 BİN TL PROMOSYON

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin TL - 15 bin TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin - 20 bin TL arasında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstünde maaş alanlara ise 15 bin TL nakit promosyon imkanı sunuyor.

Hareketlilik başladı, Garanti BBVA'dan duyulmamış emekli maaşı promosyonu: Son tarih 30 Nisan! - Resim : 1

SON TARİH 30 NİSAN

Emekli maaşı promosyon avantajından yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan 2024’e kadar başvuru yapması gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olmak gibi işlemler şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil’den yapılabiliyor.

EYT FIRSATI

Öte yandan EYT'li olup prim borcu olanlar ise avantajlı faiz oranlarıyla EYT kredisi kullanarak hemen emekli olabiliyor.

EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYALAR

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00’ya kadar yapacakları EFT/FAST işlemleri için ücret ödemiyor. Emekliler kendilerine sunulan özel vadeli mevduat ve kredi fırsatlarından da yararlanabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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