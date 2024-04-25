Resmen uygulandı, Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni adım attı. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi.

Resmen uygulandı, Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı!

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

KKM HESAPLARINDA EN YÜKSEK FAİZ YÜZDE 30

Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.

Resmen uygulandı, Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı! - Resim : 1

FAİZ UYGULANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

TCMB 5 Şubat’taki basın duyurusunda, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacağını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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