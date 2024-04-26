Dolar ve euroda günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5770 liradan, euro 34,9380 liradan güne başladı.

Dolar ve euroda günün ilk rakamları

Serbest piyasada 32,5750 liradan alınan dolar, 32,5770 liradan satılıyor. 34,9360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9380 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,5360 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8650 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası'nın kararının ardından dün (25 Nisan Perşembe) dolar 32,5347 seviyesine gerilemişti.

Etiketler
Dolar Euro
'Huzur hakkı'na zam üstüne zam: "Erdoğan tasarrufa kamudan ballı maaş alan bürokratlardan başlasın" "Erdoğan tasarrufa kamudan ballı maaş alan bürokratlardan başlasın"
En tehlikeli 4 burç! Bu burçlar çoğu zaman çevrelerine korku ve endişe saçıyor... En tehlikeli 4 burç! Bu burçlar çoğu zaman çevrelerine korku ve endişe saçıyor...
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum
Yıllardır ağızları tatlandırmaktaydı! Resmen iflas ettiği duyuruldu... Yıllardır ağızları tatlandırmaktaydı! Resmen iflas ettiği duyuruldu...
ÇOK OKUNANLAR
"Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti: Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor? Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor?
Vahap Seçer'den MHP'li isme gündem olan torpil eleştirisi: Ülkü Ocakları diye parti elemanlarını belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle! "Ülkü Ocakları'nı belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle!"
Kulis: Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu videosu için AKP'liler ne diyor? Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu videosu için AKP'liler ne diyor?
Tarihçi İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı Öğrenilmesi en zor dili açıkladı