Mehmet Şimşek: Enflasyon verileri 2024 hedefimizle uyumlu seyrediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek: Enflasyon verileri 2024 hedefimizle uyumlu seyrediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bir mesaj paylaştı. Şimşek,

"2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek şunları söyledi:

Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık.

2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz.

Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor.

Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz.

2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir.

2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Mehmet Şimşek: Enflasyon verileri 2024 hedefimizle uyumlu seyrediyor - Resim : 3

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