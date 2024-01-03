TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu her ay başında açıkladığı gibi 2023 yılının son enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre 2023'ün son altı ayında enflasyon yüzde 37,56 oranında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.
ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in enflasyon verileri ile emekli ve memurun zammı da netleşti.
TÜİK verileriyle beraber ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
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