TÜİK'le makas iyice açıldı: ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 5,58 artarken yıllık da yüzde 129,27 yükselmişti.

Aralık 2023, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış yüzde 0,77 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 13,43 ile Ev Eşyası kaleminde gerçekleşmiştir.

GÖZLER TÜİK'E ÇEVRİLDİ

Öte yandan yıl sonunda emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan enflasyon TÜİK tarafından belirleniyor.

TÜİK kasım ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem