Bedelli askerlik ücretinin 2024 yılı tutarı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranının belli olmasıyla bedelli askerlik ücretine gelecek zam da belli oldu.

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Bedelli askerlik ücretinin 2024 yılı tutarı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yılın aralık ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2023'te aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Bedelli askerlik ücretinin belirlenmesindeki kriter olan, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49.25 oldu.

Buna göre 2024 yılında 122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti, 182 bin 608 TL'ye yükseldi.

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, zamlanarak Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 TL'ye çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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