Alkollü içecek ve benzine ÖTV zammı: 1 litre benzinin 9.82 lirası ÖTV oldu

Benzine 2.30 lira, motorine 2.16 lira ÖTV zammı

Yeni yılla birlikte vergi ve harçlara gelen zamlar devam ediyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ÖTV tutarları da güncellendi!

AKARYAKIT VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE YÜZDE 25,6’YA KADAR ARTIŞ

Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak.

BİR LİTRE BENZİNDEKİ ÖTV ORANI 9 LİRA 82 KURUŞ

Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş + yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı.

Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak. Böylece 9 lira 21 kuruş olacak.

Bu artış oranları, Cumhurbaşkanı yasa ile verilen iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Kaynak: Gerçek Gündem