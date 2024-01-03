Milyonları ilgilendiriyor: Kirada tavan zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.

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Milyonları ilgilendiriyor: Kirada tavan zam oranı belli oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

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Milyonları ilgilendiriyor: Kirada tavan zam oranı belli oldu - Resim: 2

12 aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53,86 oldu.

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Milyonları ilgilendiriyor: Kirada tavan zam oranı belli oldu - Resim: 3

KONUTTA 'YÜZDE 25' SINIRI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Enflasyonun açıklanmasıyla gözler, süresi bir kez daha uzatılmayacağı belirtilen 'konutta yüzde 25 zam' sınırına çevrildi.

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Milyonları ilgilendiriyor: Kirada tavan zam oranı belli oldu - Resim: 4

Uygulama, 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek

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Milyonları ilgilendiriyor: Kirada tavan zam oranı belli oldu - Resim: 5
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