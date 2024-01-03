Milyonları ilgilendiriyor: Kirada tavan zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.
12 aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53,86 oldu.
KONUTTA 'YÜZDE 25' SINIRI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Enflasyonun açıklanmasıyla gözler, süresi bir kez daha uzatılmayacağı belirtilen 'konutta yüzde 25 zam' sınırına çevrildi.
Uygulama, 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek