Mehmet Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X(eski Twitter) hesabından cari açıkla ilgili bir paylaşım yaptı.

Şimşek, Merkez Bankası'nın teknolojik ve stratejik yatırımlara yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek açıklamasında şunları aktardı:

"Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun."

Önemli bir program.



Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.



Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai… https://t.co/4llTJzAw9I November 27, 2023

EYLÜL AYI VERİLERİ

Açıklanan verilere göre, 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla cari işlemler dengesi 1.876 milyon dolar fazla verdiği görüldü. 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem