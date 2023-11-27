Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 8.028,79 puandan başladı.

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

BIST 100 endeksi yeni haftanın açılışında, önceki kapanışa göre 68,84 puan artışla yüzde 0,86 değer kazanarak 8.028,79 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 7.959,95 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta yurt içinde büyüme verisinin yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla ABD'de inşaat izinleri, yeni konut başlangıçları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Borsa İstanbul Borsa
Hadise ve Seren Serengil davasında yeni gelişme Hadise ve Seren Serengil davasında yeni gelişme
Kuzu etine zam üstüne zam! Kuzu etine zam üstüne zam!
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
Karşılıksız çekte yüzde 171,3 oranında artış Karşılıksız çekte yüzde 171,3 oranında artış
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..." MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
O toplantının ayrıntılarını Tayfun Kahraman anlattı: "Tansiyon yükseldi, Erdoğan odayı terk etti" O toplantının ayrıntılarını Tayfun Kahraman anlattı