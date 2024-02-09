Mehmet Nuri Ersoy'un bakanlık saadeti: "Maaşımı bağışlıyorum" dedi, aldığı teşvikleri unuttu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz ay bir televizyon programında bakanlık maaşını bağışladığını söyledi.

Ersoy, "Ben Bakan maaşını sizden öğrendim. Kaç TL olduğunu bilmiyorum zaten, hiç ellemedim. İlk atandığım andan itibaren Mehmetçik ve Disleksi vakfına eşit şekilde bağışlıyorum. Maaşı hiç görmediğim için hesaba otomatik olarak yatıyor. Aynı gün vakıflara otomatik olarak yatıyor" dedi.

ŞİRKETLERİNE TEŞVİK AKITTI

Bakanlık maaşını bağışlamasıyla övünen ve 2018’den bu yana görevde olan Ersoy'un sahibi olduğu şirketlere, son 6 yılda verilen teşviklerin tutarı 4,5 milyar liraya ulaştı.

2022 yılı temmuz ayında düzenlenen ve Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yatırım Teşvik Belgeleri' listesine göre; Ersoy'un yöneticisi ve ana hissedarı olduğu Bodrum Türkbükü'ndeki MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş.'nin 307 oda, 870 yataklı 5 yıldızlı otel projesine 2 milyar 350 milyon lira yatırım teşvik desteği verildi. Teşvik sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Ersoy’un ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirketinin Türkbükü’nde yapacağı 5 yıldızlı tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay verdi.

Ayrıca 7 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Haziran/2022 yatırım teşvik listesinde ise, sahibi olduğu Voyag Turizm Otelcilik A.Ş.'nin 2 milyar 150 milyon lira tutarındaki modernizasyon projesine 'bölgesel öncelikli yatırım' sınıfında yer verildi.

"NESİ YANLIŞ"

Yatırım teşviklerine ilişkin gelen eleştirilere ise Ersoy, "Başvuran herkese verildiği için herhangi bir yatırımcının hakkı da alınmamış olduğuna göre benim firmamın yatırım için yurt dışını değil de Türkiye'yi seçmesinin nesi yanlış merak ediyorum" demişti.

GELİR ADALETİ BOZULDU

Bakan Ersoy, aldığı teşviklerle servetini genişletirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, "2014 yılında yüzde 45,9 olan en zengin yüzde 20’lik kesimin gelir pastasından aldığı pay 2023 yılında yüzde 49,8’e kadar çıktı. Yani en zengin yüzde 20’lik kesimin gelirden aldığı pay 4 puana yakın arttı. Neredeyse milli gelirin yarısı ülke nüfusunun beşte biri tarafından alınır hâle gelindi. Tek adam rejimi; uygulanan ekonomik politikalarla sistematik bir şekilde son 10 yılda sadece yoksullardan değil, orta sınıftan da en zengin yüzde 5’lik kesime hızla kaynak aktardı. Orta sınıf da yoksulluk sarmalı içerisine girdi" dedi.

BİRÇOK OTELİN SAHİBİ

Öte yandan Ersoy, Etstur ile birlikte Maxx Royal, Voyage ve Caja By Maxx Royal otellerinin sahibi. Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devrettiğini söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem