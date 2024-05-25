Manisa'da önemli gelirli hasat başladı, yeni pazar oluştu: Kilosu 25 TL!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarından toplanan taze bağ yaprağı hasadı başladı.

Birçok ailenin vazgeçilmez gelir kaynaklarından biri haline gelen taze bağ yaprakları, çeşitli yerlerde alım yapan tüccarlara kilosu 25 TL'den peşin olarak satılıyor.

"ÖNEMLİ GELİR KAPISI HALİNE GELDİ"

Toplanan bağ yapraklarına ilişkin konuşan üretici Serhat Akkaya, "Taze bağ yaprağı Sarıgöl ve çevresinde son 15 yıldan bu yana önemli gelir kapısı haline geldi. Evlerde ihtiyacımız olan salamura yaprakları hazırlıyoruz. Fazlası ise tüccarlara satılıyor. Eylül ayının sonuna kadar devam etmekte. Bir kişi bağlardan ortalama olarak 50-60 kilo taze yaprak toplayabilir. Bağların aralaması da ailece yapılmış oluyor" dedi.

BAĞ YAPRAĞI

Bağ yaprağı, asmaların yapraklarıdır. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan asma yaprağı, salamura edilerek veya taze olarak çeşitli yemeklerde kullanılır.

Bağ yaprağının faydaları:

- Lif bakımından zengindir: Bağ yaprağı, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için önemlidir,

- Antioksidan içerir: Bağ yaprağı, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur,

- Vitamin ve mineral içerir: Bağ yaprağı, A, C, E ve K vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir,

- Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir: Bağ yaprağının kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir,

- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir: Bağ yaprağının kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Bağ yaprağı nasıl kullanılır:

* Salamura: Bağ yaprağı en çok salamura edilerek kullanılır. Salamura asma yaprağı, sarma, dolma ve zeytinyağlı yaprak sarma gibi birçok yemekte kullanılır,

* Taze: Bağ yaprağı taze olarak da kullanılabilir. Taze asma yaprağı, salatalarda, çorbalarda ve güveçlerde kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem