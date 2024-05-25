Benzine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına da yansıdı.

Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. 25 Mayıs itibarıyla benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi.

Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 liradan satılıyor.

• Benzinin litresi ise ortalama 41.36 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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