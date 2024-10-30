Maliye’den İşverenleri Üzecek İddia! SGK’da Limitler Aşılınca Nabız Yokladılar: Borsa Vergisi Tepki Görmüştü, Sıra Sigorta Prim Desteğinde

Kayıt dışı istihdamı azaltmak için devreye alınan “Sosyal Güvenlik 5 Puanlık İşveren Prim İndirimi” için önemli bir iddia ortaya atıldı. Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan bu 5 puanlık indirim teşviği için bu tür istisna ve muafiyetlerin daraltılması gündeme geldi.

SGK’YA ÖDENEKTE LİMİT AŞIMI

2024 yılının Ocak-Eylül döneminde SGK’ya aktarılan tutar 195 milyar 825 milyon TL’yi bulmuş durumda ve yıl başında ayrılan 165,9 milyar TL’lik ödenek de aşılmış görünüyor. SGK’nın açık vermesi nedeniyle bu teşvik, doğrudan vergi harcaması olarak nitelendirilemiyor. Bu nedenle Hazine yetkilileri, bu indirimin gerekliliğini sorgulamaya başlamış durumda, hatta nabız yoklamalar yaptı. Ancak, iş dünyası bu tür teşviklerin kaldırılmasına şiddetle karşı çıkıyor ve enflasyonla mücadele sürecinde ek yüklerin kendilerine yansıtılmasını istemiyor.

SORUMLUSU OLMADIĞI ENFLASYONDA YÜKÜMLÜ OLMAK İSTEMİYORLAR

Borsa işlem vergisinde de istisna muafiyet tartışmasında da denendi ve sert tepkilerle geri adım atıldı. Genel halk kitlesi de “sorumlusu olmadığı” enflasyonun yükümlüsü olmak istemediğini uzun süredir söylüyor.

Kaynak: eko