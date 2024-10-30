Dolar, Altın, Petrol… Piyasalarda Saat 15.30 Heyecanı: ABD Büyüme Verisi Açıklanıyor

Küresel piyasalarda yatırımcılar bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Bugün ABD’den TSİ 15.30’da gelecek büyüme ve özel sektör istihdam verileri dikkatle takip ediliyor. ABD ekonomisinin resesyona girmeden enflasyonla mücadelesini sürdürebileceğine yönelik güven güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü veriler ile Cuma günkü açıklanacak istihdam rakamları yakından izleniyor.

Analistler, bu hafta yayımlanacak verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtiyor. Özellikle yoğunlaşan bilanço dönemi ve açıklanacak veriler, hisse senetleri ve sektör bazında dalgalanmalara yol açabilir.

Para piyasalarında Fed’in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşüreceği beklentisi kuvvetli. Ayrıca, Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılacağına dair tahminler yüzde 74 seviyesinde.

DOLAR, ALTIN, PETROL FİYATLARI

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,25 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yeni güne 104,3 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı dün Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle yüzde 1,1 değer kazanarak 2 bin 773,50 dolarla kapanış rekoru kırdı. Bugün de yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı 2 bin 783,54 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 782 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 71,1 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında ise dün Bitcoin'in fiyatı Mart 2024'ten sonra ilk defa 73 bin 620 dolar seviyelerini test etmesinin ardından yüzde 3,9 artışla 72,333 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 72 bin 456 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Nasdaq endeksi dün 18.753,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Kaynak: AA