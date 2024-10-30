TMSF Resmi Gazete’den Duyurdu: İki Elektrik Şirketi Satılıyor

TMSF Hazine’ye ait 3 şirketin satışı için ihaleye çıktı. Kararı Resmi Gazete’den duyurun kurum, Form Sünger ve Yatak Sanayi A.Ş. ile Muradiye Elektrik ve RHG Enertürk Enerji şirketlerinin tamamı satışa sunulacak. İhaleler Aralık ayında yapılacak, teklif verme süreleri ise Kasım sonunda dolacak.

TMSF Resmi Gazete’den Duyurdu: İki Elektrik Şirketi Satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine'ye ait üç şirketin satışı için ilana çıktı. TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TMSF Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satacak.

İhalede muhammen bedel 3,15 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 160 milyon TL olarak belirlendi. İhale için veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olacak. İhale 3 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

TMSF Resmi Gazete’den Duyurdu: İki Elektrik Şirketi Satılıyor - Resim : 1

İKİ ELEKTRİK ŞİRKETİ SATILACAK

TMSF, iki elektrik şirketinin satışı için de ihaleye çıktı. Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satılacak.

İhalede muhammen bedel 2,1 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 105 milyon TL olacak. İhale için veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olacak. İhale 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunulacak.

İhalede muhammen bedel 6,2 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 310 milyon TL olarak belirlendi. Veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olurken, İhale 5 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek.

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