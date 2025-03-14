Maliye Bakanlığı'nın Radarında Bu Kez Onlar Var: Kapıları Tek Tek Çaldılar

2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan döneminin başlamasıyla birlikte Maliye Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, bu kapsamda sahaya inerek 425 bin hanenin kapısını çalarak fiili yoklama yaptı. Bu hamleyle 376 bin yeni mükellefin beyan vermesi sağlandı.

Son Güncelleme:
Maliye Bakanlığı'nın Radarında Bu Kez Onlar Var: Kapıları Tek Tek Çaldılar

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yılın Mart ayında veriliyor.

2024'te elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba'ya dek sunulması gerekiyor.

SAHA DENETİMLERİ ARTACAK

Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye bu yıl da aralıksız süreceğine dikkat çekerek, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı'nın Radarında Bu Kez Onlar Var: Kapıları Tek Tek Çaldılar - Resim : 1

‘İZAHA DAVET’ UYGULAMASI

“İzaha davet” uygulamasını aktif şekilde kullanmaya başladıklarını dile getiren Şimşek, vergi mükelleflerinden vergiye uyuma konusunda azami hassasiyet beklediklerini söyledi. Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığının yöneticileriyle konuştuğunu ve tüm illeri ziyaretle görevlendirdiğini de sözlerine ekledi.

TEK TEK KAPILARI ÇALDILAR

Geçtiğimiz yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yürüttüğü çalışmalarla bu yıl rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyor.

Başkanlık, 2024 yılı için kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konutu analiz ederek, 425 bin konutta fiili yoklama yaptı. Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı.

Dijital Vergi Dairesinden alınan "Kira Bildirim Formu" ile kiracılar gönüllü olarak 38 bin form doldurdu. Bu formlara göre kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef olduğu tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı. Böylece 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış yaşandı.

GERÇEK DEĞERİNİ BİLDİRMEYENE İNCELEME

Bu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildi ve yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı.

Çalışmayla 55 bine yakın mükellefin geçmiş yıllara dönük olarak kira beyannamelerini vermesi sağlandı. Bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Başkanlık, bu yıl da benzer çalışmaları yapmaya devam edecek. Bu çerçevede, kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyenlere yönelik inceleme süreci başlatılacak.

Atılan adımlarla, 2023 yılında 3,7 milyon, 2024 yılında 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alınması sağlandı. Başkanlık bu yıl da yapılan çalışmalar neticesinde 4,4 milyon beyanname sayısını aşmayı hedefliyor.

Bakan Şimşek'ten Cari Açık MesajıBakan Şimşek'ten Cari Açık MesajıEkonomi
Genç Girişimcilere Destek! Bakan Şimşek Detayları Açıkladı: 6,25 Milyar Lira Kredi İmkanıGenç Girişimcilere Destek! Bakan Şimşek Detayları Açıkladı: 6,25 Milyar Lira Kredi İmkanıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kira, kiracı
Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Alkol Kilidi Zorunlu mu Oluyor? Alkol Kilidi Zorunlu mu Oluyor?
Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor! Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor!
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 14 Mart Cuma Fiyatları.... Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz? Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Marketlerde Satılan Ünlü Ekmek Markasına Şok Ceza Ünlü Ekmek Markasına Şok Ceza
4A, 4B, 4C Kapsamındaki Emekliler Dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Takvim Netleşti, Paralar Hesaba Yatacak 4A, 4B, 4C Kapsamındaki Emekliler Dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor!