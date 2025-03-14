Maliye Bakanlığı'nın Radarında Bu Kez Onlar Var: Kapıları Tek Tek Çaldılar

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yılın Mart ayında veriliyor.

2024'te elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba'ya dek sunulması gerekiyor.

SAHA DENETİMLERİ ARTACAK

Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye bu yıl da aralıksız süreceğine dikkat çekerek, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

‘İZAHA DAVET’ UYGULAMASI

“İzaha davet” uygulamasını aktif şekilde kullanmaya başladıklarını dile getiren Şimşek, vergi mükelleflerinden vergiye uyuma konusunda azami hassasiyet beklediklerini söyledi. Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığının yöneticileriyle konuştuğunu ve tüm illeri ziyaretle görevlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Gönüllü uyuma davet!



Vergide adalet ilkesi doğrultusunda ileri analiz teknikleri, saha denetimleri ve izaha davet mekanizması ile vergiye uyumu artırıyoruz. https://t.co/xz9CkXyfEk — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 14, 2025

TEK TEK KAPILARI ÇALDILAR

Geçtiğimiz yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yürüttüğü çalışmalarla bu yıl rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyor.

Başkanlık, 2024 yılı için kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konutu analiz ederek, 425 bin konutta fiili yoklama yaptı. Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı.

Dijital Vergi Dairesinden alınan "Kira Bildirim Formu" ile kiracılar gönüllü olarak 38 bin form doldurdu. Bu formlara göre kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef olduğu tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı. Böylece 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış yaşandı.

GERÇEK DEĞERİNİ BİLDİRMEYENE İNCELEME

Bu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildi ve yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı.

Çalışmayla 55 bine yakın mükellefin geçmiş yıllara dönük olarak kira beyannamelerini vermesi sağlandı. Bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Başkanlık, bu yıl da benzer çalışmaları yapmaya devam edecek. Bu çerçevede, kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyenlere yönelik inceleme süreci başlatılacak.

Atılan adımlarla, 2023 yılında 3,7 milyon, 2024 yılında 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alınması sağlandı. Başkanlık bu yıl da yapılan çalışmalar neticesinde 4,4 milyon beyanname sayısını aşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA