Resmi Gazete'de Yayımlandı: Alkol Kilidi Zorunlu mu Oluyor?

Sıfır otomobillerde güvenlik standartlarını artırmak amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte, araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrol sistemine dair teknik şartlar açıklandı. Daha önce uygulamaya konulan ancak teknik detayları belirlenmeyen bu sistemler için gerekli kriterler netleşti. Alkol kilidi, sürücünün belirlenen sınırın üzerinde alkol alması durumunda aracın çalışmasını otomatik olarak engelleyecek.

DİREKSİYON BAŞINA GEÇMEDEN ALKOL TESTİ

Bu yeni düzenleme, 2024 yılında çıkarılan olay veri inceleme sistemlerine yönelik yönetmeliğin devamı niteliğinde. Özellikle trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefleyen bu önlem, sürücülerin yola çıkmadan önce alkol oranlarını ölçerek güvenli sürüşü teşvik edecek. Aynı zamanda araçlarda bulunacak acil durum şeritte tutma sistemi, sürücünün istem dışı şerit ihlallerini engelleyerek trafik güvenliğini artıracak.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Teknik şartnamelerin açıklanmasının ardından, bu güvenlik sistemlerinin araçlara montajı konusunda son aşamaya gelindi. Alkol kilidi, sürücünün nefes kontrolü yapmasını gerektiriyor ve alkol seviyesi belirlenen sınırı aştığında aracın çalışmasını engelliyor. Farklı modelleri bulunan sistemin, anahtara üflemeli versiyonları da mevcut.

Önceden belirlenen yönetmelikte, akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemleri gibi teknolojik yeniliklerin yer alacağı belirtilmişti. Yeni düzenleme ile bu sistemlerin standartları daha da netleşmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi