Genç Girişimcilere Destek! Bakan Şimşek Detayları Açıkladı: 6,25 Milyar Lira Kredi İmkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği yapılarak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Genç Girişimcilere Destek! Bakan Şimşek Detayları Açıkladı: 6,25 Milyar Lira Kredi İmkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

Genç Girişimcilere Destek! Bakan Şimşek Detayları Açıkladı: 6,25 Milyar Lira Kredi İmkanı - Resim : 1

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirerek, "EBRD ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktaran Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kredi Mehmet Şimşek
Son Güncelleme:
Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi! Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!
Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
SGK Kapsamına Dahil Edildi! 5 Kanser İlacı için Karar: Vedat Işıkhan Duyurdu Bakan Duyurdu, SGK'nın Geri Ödeme Listesine Dahil Oldular
Kanada, ABD'den Şikayetçi Oldu Kanada, ABD'den Şikayetçi Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Artık İş Yerinde Bunu Yapan Yandı: 'Elzem Oldu' Diyerek Açıkladılar, Bakanlık Devreye Giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mobbing Genelgesi
Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor