SGK Kapsamına Dahil Edildi! 5 Kanser İlacı için Karar: Vedat Işıkhan Duyurdu

Kanser hastaları için önemli bir karara imza atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu haberde, 5 kanser ilacının daha SGK kapsamında geri ödeme listesine alındığı bildirildi.

SGK Kapsamına Dahil Edildi! 5 Kanser İlacı için Karar: Vedat Işıkhan Duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Kaynak: Haber Merkezi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlaç
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