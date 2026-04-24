Maaşlar Eridi, İkinci İş Patladı! Beyaz Yakalının Yeni Gerçeği: Gündüz Plaza, Gece Kurye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artan enflasyon ve barınma giderleri, yalnızca dar gelirliyi değil, düzenli maaş alan eğitimli kesimi de derinden etkiliyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde ortalama maaşla geçinmekte zorlanan plaza çalışanları, günün ikinci yarısında farklı iş kollarına yöneliyor. Bankacı, pazarlama uzmanı ya da ofis çalışanı olarak mesaisini tamamlayan birçok kişi, akşam saatlerinde kuryelik yaparak ya da araçlarıyla yolcu taşıyarak gelirini artırmaya çalışıyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI MOTOR BAŞINDA

Bu dönüşüm yalnızca çalışanlarla sınırlı değil. Uzun süre iş bulamayan üniversite mezunları da geçimlerini sağlamak için alternatif yollar arıyor. Kendi işini kurma imkânı bulamayan gençler, çoğunlukla bireysel kurye hizmetleri ya da uygulama tabanlı taşımacılıkla ayakta kalmaya çalışıyor. Bir dönem “geçici iş” olarak görülen bu alanlar, bugün eğitimli kesimin önemli bir geçim kapısı hâline gelmiş durumda.

VERİLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Sektördeki büyüme, resmi kayıtlara da yansıyor. Özellikle kurye faaliyetleri kapsamında açılan şahıs şirketlerinde son yıllarda ciddi bir artış gözleniyor. Gündüz sigortalı çalışan birçok kişi, akşam saatlerinde kendi adına hizmet vererek ek kazanç elde etmeye çalışıyor. Dijital platformların verileri de bu tabloyu destekler nitelikte. Akşam saatlerinde sisteme giriş yapan kurye ve sürücü sayısında belirgin bir yoğunluk yaşanıyor.

SEKTÖRÜN PROFİLİ DEĞİŞTİ

Kuryecilik artık yalnızca vasıfsız iş gücüyle sınırlı değil. Sektörde mühendislerden öğretmenlere, mimarlardan yeni mezun gençlere kadar geniş bir eğitim profili dikkat çekiyor. Uzmanlar, ekonomik şartların eğitimli bireyleri farklı alanlara yönlendirdiğini belirtiyor.

“GEÇİNMEK İÇİN İKİNCİ İŞ ŞART”

Bankacılık sektöründe çalışan 28 yaşındaki bir kişi, yaşadığı durumu şu sözlerle özetliyor: Gündüz finans işlemleriyle ilgilendiğini, akşam ise kira ve giderlerini karşılayabilmek için kurye olarak çalıştığını belirten çalışan, artan maliyetler karşısında tek maaşın yetersiz kaldığını ifade ediyor.

MOTOSİKLET SAYISI HIZLA ARTIYOR

Ekonomik koşulların etkisiyle motosiklet kullanımı da hızla yaygınlaşıyor. Son verilere göre Türkiye genelinde motosiklet sayısı 7 milyonu aşarken, bazı illerde bu sayı otomobil sayısını geride bıraktı. Uzmanlar, bu artışın önemli nedenlerinden birinin kurye sektöründeki büyüme olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi