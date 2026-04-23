Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Sürpriz İndirim: Tabela Gece Yarısı Değişti

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum yakından takip ediliyor. Uzun süredir yüksek seyreden fiyatlar sonrası motorin litre fiyatı yeniden 70 TL’nin altına geriledi.

Gece yarısı itibarıyla yapılan 2,33 TL’lik indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Sektörde beklenti indirimin yüzde 75'inin eşel mobil tarafında kalarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) farkına sayılması, sadece %25'inin tüketiciye indirim olarak yansıması yönündeydi. Ancak bu kez 2.33 TL’lik düşüşün tamamı doğrudan fiyatlara dahil edildi.

70 TL’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı, haftalar sonra yeniden 70 TL seviyesinin altına indi.

İŞTE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

BENZİN: 62.76 TL/LT

MOTORİN: 69.35 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

BENZİN: 62.62 TL/LT

MOTORİN: 69.21 TL/LT

ANKARA

BENZİN: 63.73 TL/LT

MOTORİN: 70.47 TL/LT

İZMİR

BENZİN: 64.01 TL/LT

MOTORİN: 70.75 TL/LT

Kaynak: Haber Merkezi