Petrol Piyasasında ‘Hürmüz’ Alarmı: 100 Dolar Barajını Yıktı

ABD Başkanı Trump’ın ateşkes hamlesine rağmen, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi müdahaleleri Brent petrolü 102,7 dolar seviyesine taşıdı.

Küresel piyasalarda enerji trafiğinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’ndaki askeri gerilim, petrol fiyatlarını yeniden kritik eşiğin üzerine çıkardı. Güne yüzde 0,7’lik bir artışla başlayan Brent petrolün varil fiyatı 102,7 dolara ulaşırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol 93,9 dolardan işlem görüyor.

ATEŞKES UMUDU VE GEMİ MÜDAHALESİ ÇELİŞKİSİ

Piyasalarda fiyat istikrarı beklentisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatma kararıyla güçlenmişti. Ancak bu iyimser hava, İran’ın "güvenlik ihlali" gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale etmesiyle dağıldı. Orta Doğu’daki bu karşılıklı hamleler, petrolün yeniden 100 dolar bandına yerleşmesine neden oldu.

STOK VERİLERI YÜKSELİŞİ DURDURAMADI

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından paylaşılan veriler de piyasadaki arz-talep dengesine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu. ABD'deki ticari ham petrol stoklarının 1,9 milyon varil azalması beklenirken, tam aksine 1,9 milyon varillik bir artışla 465,7 milyon varile yükseldiği açıklandı. Stoklardaki bu beklenmedik artış bile jeopolitik risklerin tetiklediği fiyat yükselişini durdurmaya yetmedi.

103 DOLAR DİRENCİ KRİTİK

Analistler, petrol fiyatlarındaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor. Brent petrolde teknik olarak 103 doların direnç, 99,1 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​

Kaynak: AA

