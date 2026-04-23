İran Sularında Tansiyon Zirvede: Tek Bir Gemi Bile Geçemiyor

Orta Doğu’da gerilim, deniz sınırlarına taşınan sert tedbirlerle yeni bir boyuta ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin İran limanlarına uyguladığı sıkı abluka kapsamında rotasını İran’a kıran gemilere geçit vermediğini duyurdu.

ÇOĞU PETROL TANKERİ

CENTCOM tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD güçlerinin İran limanlarına giriş veya çıkış yapmaya çalışan gemilere doğrudan müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD güçleri, İran’a uygulanan abluka kapsamında toplam 31 gemiye geri dönmesi veya bir İran limanına yönelmesi talimatını vermiştir. Gemilerin büyük çoğunluğu bu direktiflere uymuş, geri dönen araçların büyük kısmının petrol tankeri olduğu tespit edilmiştir."

TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Hürmüz Boğazı ve İran limanlarını kapsayan geniş çaplı bir abluka talimatı vermişti.

ABLUKANIN 10 GÜNLÜK SEYRİ

Ablukanın başladığı 13 Nisan tarihinden itibaren engellenen gemi sayısındaki artış, operasyonun ciddiyetini ortaya koyuyor:

14 Nisan: İlk 24 saatte 6 ticaret gemisi geri döndürüldü.

18 Nisan: Engellenen gemi sayısı 23’e yükseldi.

20 Nisan: Toplamda 27 geminin rotası değiştirildi.

23 Nisan: Güncel veriyle toplam sayı 31'e ulaştı.

Kaynak: AA