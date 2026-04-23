Motorinde İndirim Sevinci Kısa Sürdü: Zammın Pompalara Yansıyacağı Tarih Belli Oldu

Motorin grubundaki 2,33 TL’lik indirimin etkisi sadece 48 saat sürdü. 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,99 TL zam yapılması bekleniyor.

22 Nisan gecesi motorin grubunda pompa fiyatlarına yansıyan 2,33 TL’lik indirim, sürücülere kısa süreli rahatlama sağlamıştı. Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu sevinci gölgeleyecek bir zam haberi geldi.

İNDİRİM GİTTİ ZAM GELDİ

24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2.99 TL oranında bir artış yapılması bekleniyor. Söz konusu zammın tamamen pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı öngörülüyor.

YENİDEN 70 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Dün gece uygulanan indirimle birlikte motorin fiyatları uzun bir aradan sonra 70 TL seviyesinin altına gerilemişti. Ancak beklenen yeni zammın devreye girmesiyle birlikte sürücüler, kazandıkları indirimi geri vermekle kalmayacak, aynı zamanda 0.33 TL'lik ek bir maliyetle karşılaşacak.

GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Yarın gece yarısından itibaren etkili olması beklenen zam öncesi üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin 62.76

Motorin 69.35

LPG 34.99

ANKARA

Benzin 63.73

Motorin 70.47

LPG 34.87

İZMİR

Benzin 64.01

Motorin 70.75

LPG 35.06

Kaynak: Haber Merkezi

