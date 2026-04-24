İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Açıkladı: Yeni Nesil Çetelere Savaş Açıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, “yeni nesil suç örgütleri” olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu yapıların klasik mafya düzeninden farklılaştığını belirten Çiftçi, genç yaş gruplarına yönelen, sosyal medyayı aktif kullanan ve daha dağınık örgütlenme modeliyle hareket eden grupların yeni bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Çiftçi, bu oluşumların isimlerini çoğunlukla çizgi film karakterleri ya da takma adlardan seçtiğini, korku ve görünürlük üzerinden güç kazanmaya çalıştığını söyledi. Dijital platformların hem propaganda hem de suç gelirleri açısından yoğun biçimde kullanıldığına dikkat çekti.

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ GENELGE YOLDA

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından okul güvenliğinin yeniden ele alındığını açıklayan Çiftçi, 81 il valiliğine kapsamlı bir genelge gönderileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik güçlerinin daha görünür olacağı belirtildi.

676 OPERASYON, BİNLERCE GÖZALTI

2026 yılı içinde organize suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, toplam 676 operasyonda 274 suç çetesinin hedef alındığını açıkladı. Bu operasyonlarda 4 bin 963 kişi gözaltına alınırken, 2 bin 219 şüpheli tutuklandı, 1129 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonların büyük bölümünün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), narkotik ve siber suç bağlantılı örgütlere yönelik olduğu bildirildi. Çiftçi, “Mahallelerimizi ve gençlerimizi bu yapılara bırakmayacağız. 2026 yılı, sokak çetelerine alan tanımadığımız bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasında tüm iddiaların titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. 20 Nisan 2026 tarihli onayla da olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirildi" dedi. Firari şüpheli Umut Altaş'ın da yakalanıp Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

BELEDİYELERE YÖNELİK İŞLEMLERDE “SİYASİ AYRIM YOK” VURGUSU

Çiftçi belediyelere yönelik işlemlerin siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikâyet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yapıldığını savundu. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldüğüne dikkati çeken Çiftçi, "Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi" dedi.

Kaynak: Sabah