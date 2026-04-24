Resmi Gazete'de Yayımlandı: Okul Saldırıları TBMM'de Araştırılacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar İle Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre komisyon 22 üyeden oluşacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY OLACAK

Komisyonun çalışma süresi; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçildiği tarihten itibaren 3 ay olarak belirlendi. Kararda, komisyonun görev alanına giren konuları yerinde inceleyebilmesi için Ankara dışındaki illerde de çalışma yürütebileceğine dair hüküm yer aldı.

Bu adım, çocuk güvenliği ve okul disiplini konularında kapsamlı bir devlet raporu hazırlanmasının önünü açacak.

NE OLMUŞTU?

15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenlendi. Sekizi öğrenci, biri öğretmen dokuz kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, kendisini etkisiz hale getirmek isteyen bir velinin bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

14 Nisan’da da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 2007 doğumlu bir kişi av tüfeğiyle saldırdı. Saldırıda 10 öğrenci, dört öğretmen, bir polis ve bir kantinci yaralandı. Saldırgan polisin müdahalesi sırasında intihar etti.

Kaynak: AA

