AFAD Duyurdu: Ege ve Akdeniz'de Peş Peşe Depremler

Ege Denizi açıklarında Girit Adası'nda, Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.18'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

5.9'luk depremin ardından Akdeniz'de de peş peşe 3.8 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi