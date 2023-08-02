LPG'ye gece yarısı büyük zam

Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar sürüyor. Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.

LPG'ye gece yarısı büyük zam

Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Benzin, motorinde zamlar sürerken son olarak LPG'de fiyat artışı yaşandı.

LPG'ye gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 34.46 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.

LPG ise İstanbul'da 16.38 liradan satılıyor.

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