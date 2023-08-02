LPG'ye gece yarısı büyük zam

Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Benzin, motorinde zamlar sürerken son olarak LPG'de fiyat artışı yaşandı.

LPG'ye gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 34.46 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.

LPG ise İstanbul'da 16.38 liradan satılıyor.