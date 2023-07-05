Kurumlar Vergisi'nin adı bile yetti: Borsa 'dalgalandı da duruldu'

Bugün Meclis’e sunulan torba yasayla birçok vergiye zam gelmesi gündeme geldi. Kurumlar Vergisi de zam furyasından etkilenecek vergi kalemleri arasında yer aldı. Kurumlar Vergisi’nde artışa gidilmesiyle Borsa İstanbul’da da düşüş yaşandı.

Kurumlar Vergisi’ne zam ihtimalinin ‘adı bile yeterken’ ilerleyen dakikalarda borsada toparlanma yaşandı.

Haberin gelmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da satışlar hızlandı. BIST 100 endeksinde kayıp yüzde 1’i gördü. Bankacılık Endeksi’nde düşüş ise yüzde 3’ün üzerine çıkmıştı.

Meclis’ten geçmesi halinde Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem