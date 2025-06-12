Kriptoda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de Yayımlandı, Kalıcı Hale Getirildi

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Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uzaktan kimlik tespiti uygulamalarına dair önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili süreçte kritik değişiklik yapıldı.

Düzenleme kapsamında, daha önce yalnızca sermaye piyasası işlemlerini kapsayan uzaktan kimlik tespiti uygulaması, artık kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu doğrultuda, tebliğin ilgili başlığı “sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” ifadesinden, “sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” şeklinde değiştirildi.

KİŞİSEL BİLGİLER DOĞRULANACAK

Söz konusu düzenlemeyle birlikte, daha önce geçici olarak uygulamaya konulan bir madde de kalıcı hale getirildi. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde, uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kullanabilecek. Ancak bu işlemlerde alınan ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve adres bilgileri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğrulanacak.

Düzenlemenin amacı; kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede etkinliği artırmak ve dijital finans sektöründeki hızlı büyümeyi güvenli bir çerçeveye oturtmak olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, dijitalleşmenin getirdiği olanaklardan yararlanırken, aynı zamanda güçlü doğrulama sistemlerinin hayati olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni tebliğ ile birlikte kripto piyasasında faaliyet gösteren yerli ve yabancı platformların da mevzuata daha sıkı şekilde uyması bekleniyor. Uzmanlar, bu gelişmenin sektörde regülasyonlara yönelik beklentilerin artmasına da zemin hazırlayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA