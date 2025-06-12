Böylesi Görülmedi! Benzine Bir Günde İki Zam

Bu gece yarısı benzine 1 TL zam yapılması beklenirken, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle zam oranında değişikliğe gidildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, litre başına yapılacak zam 1 lira 46 kuruşa çıkarıldı. Yeni fiyat artışı, gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Böylesi Görülmedi! Benzine Bir Günde İki Zam
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Brent petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş, akaryakıt ürünlerine yeni zamların gelmesine yol açtı. Sektör temsilcileri, cuma gecesi benzine, cumartesi ise motorine 1 TL zam yapılmasını öngörüyordu. Öte yandan dün gerçekleşen fiyat artışları sonrasında benzindeki zam oranı yeniden değerlendirildi.

BENZİNE 1,46 TL ZAM GELDİ

Yapılan güncelleme ile birlikte benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 1,46 TL artacak. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle motorin zammının da yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Böylesi Görülmedi! Benzine Bir Günde İki Zam - Resim : 1

12 Haziran 2025 itibarıyla şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

BENZİN

İstanbul (Avrupa Yakası): 46,91 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 46,76 TL
İzmir: 47,92 TL
Ankara: 47,58 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa Yakası): 46,22 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 46,10 TL
İzmir: 47,42 TL
Ankara: 47,07 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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