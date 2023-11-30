Kriptoda düzenleme çalışmaları hızlandı, küresel borsalar umutlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2024 bütçe görüşmeleri sırasında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için 40 kriterden yalnızca kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin kaldığına, kripto düzenlemesinin de kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağına yönelik ifadeleri, kripto yasasının yıl bitmeden TBMM’ye gelmesi yönündeki beklentileri artırdı. Coinmarketcap verilerine göre dünyanın en büyük 10 kripto borsasından biri olan Gate.io'nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, düzenlemeye dair çalışmaların küresel oyuncuları memnun ettiğini dile getirdi.

Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayında katıldığı bir etkinlikte Türkiye’nin yeni bir program ve yeni bir ekiple geri döndüğünü vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın arka arkaya gerçekleştirdiği istikrarlı faiz artışlarının da yeni ekonomi yönetiminin izlediği stratejiyi teyitlediğini dile getiren Kafkas Sönmez, “Küresel yatırım topluluğu gözünde güveni inşa etmek istikrarlı adımlarla, net bir stratejiyle mümkün oluyor ve ülkemiz bu konudaki taahhüdünü dünya çapında dikkat çeken icraatlerle doğruluyor. Kripto varlıklar konusunda bugüne dek farklı ülkelerde yürütülen, örneğin MiCA gibi düzenlemeler üzerine temellenen ve bu çalışmaları ileri taşıyacak adımlar, şüphesiz yabancı yatırımcıların da ilgisini çekecek. Gate.io’nun da aralarında olduğu küresel kripto borsaları, Türkiye’yi özellikle Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkas ülkeleri gibi pazarlara erişim için merkez olarak görüyor. Bu oyuncuları da kapsayacak bir düzenleme, Türkiye’ye yönelik küresel kripto para borsası ilgisini artırabilir” ifadelerini kullandı.

“Geleneksel oyuncular da kriptoya sıcak bakacak”

Bloomberg Intelligence tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onaylanmasının ardından, geleneksel finans kuruluşlarının artan ilgisiyle çok kısa sürede 100 milyar dolarlık yeni bir pazar oluşturabileceğine dikkat çekildiğini dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Kripto ekosistemi, kurumsal ilginin zirvelere çıktığı, yerleşik finansal kuruluşların kripto ve blokzinciri tabanlı yeni yatırım araçları geliştirmek için hamlelerde bulunduğu bir yılı geride bırakıyor. Bu küresel bir trend. Tutarlı bir kripto düzenlemesi, altyapısıyla küresel finans ekosisteminde parmakla gösterilen bir ülke olan Türkiye’nin köklü bankalarının, aracı kurumlarının da kriptoya sıcak bakmasını beraberinde getirebilir. Rekabeti destekleyecek ve kripto varlıkların ticaretine ilişkin net bir çerçeve sunan regülasyon, daha ilk günden ülke ekonomimiz için değer oluşturma potansiyeli taşıyor” diye konuştu.

“Türkiye, küresel büyüme operasyonlarımızın merkezi”

14 milyonu aşkın kullanıcısına 1.700'ü aşkın kripto para biriminde işlem yapma olanağı sunan, yenilikçi yatırım enstrümanlarıyla her seviyeden yatırımcıya tasarruflarını değerlendirme imkânı tanıyan Gate.io'nun, büyüme operasyonlarının merkezine Türkiye'yi aldığına dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Gate.io, Türkiye’deki finans otoritelerinde yıllardır istikrarlı bir biçimde devam eden, yasaklamayı değil, düzenlemeyi öngören bir kripto regülasyonu çabası görüyor. Bu sürecin sonuna yaklaşılması ve net açıklamalar, Gate.io küresel yönetim ekibinin güvenini tazeliyor. Tam olarak bu sebeple Türkiye, Gate.io’nun büyüme yolculuğunun önemli bir durak noktası olarak konumlanıyor. Kripto yasasının 2023 bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geleceğine ilişkin beklentileri yakından takip ediyor, kapsayıcı bir yasal çerçeve oluşturmak için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”