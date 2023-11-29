Meclis'te kabul edildi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye...

Fahiş fiyat artışlarının ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Türkiye'de belki de en fazla emekliler sorun yaşıyor. Zira en düşük emekli maaşı 7500 lira.

Emeklilerin hayatlarını devam ettirmede yaşadığı sorunlara çözüm ise bir kez verilecek sadece 5 bin liralık yardım. Üstelik AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu yardımı ilk açıklandığında çalışan emeklileri muaf tutmuştu.

Gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz hafta Erdoğan, çalışan emeklilerin de kapmasa dahil edildiğini duyurdu.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bir süredir tartışma konusu olan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

GÖZLER GENEL KURUL'DA

Teklifin TBMM Genel Kurulundan da geçmesi halinde yaklaşık 16 milyon emeklinin tamamı hiçbir ayrım yapılmaksızın 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak.

Kaynak: İHA