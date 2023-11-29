Meclis'te kabul edildi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye...

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi.

Son Güncelleme:
Meclis'te kabul edildi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye...

Fahiş fiyat artışlarının ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Türkiye'de belki de en fazla emekliler sorun yaşıyor. Zira en düşük emekli maaşı 7500 lira.

Emeklilerin hayatlarını devam ettirmede yaşadığı sorunlara çözüm ise bir kez verilecek sadece 5 bin liralık yardım. Üstelik AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu yardımı ilk açıklandığında çalışan emeklileri muaf tutmuştu.

Gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz hafta Erdoğan, çalışan emeklilerin de kapmasa dahil edildiğini duyurdu.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bir süredir tartışma konusu olan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

GÖZLER GENEL KURUL'DA

Teklifin TBMM Genel Kurulundan da geçmesi halinde yaklaşık 16 milyon emeklinin tamamı hiçbir ayrım yapılmaksızın 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Emekli TBMM
Son Güncelleme:
Elde avuçta olmayınca kredi kartına yöneliyorlar: Yurttaşların kartlı ödemeleri rekor seviyeye çıktı Kartlı ödemeler ekimde rekor seviyeye çıktı
Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor
Hasadı tamamlandı şimdi tüm kuruyemişçilerde! Kaç TL'den satılacak? Hasadı tamamlandı şimdi tüm kuruyemişçilerde! Kaç TL'den satılacak?
SPK Başkanı Gönül'den Fatih Terim Fonu sorusuna yanıt SPK Başkanı Gönül'den Fatih Terim Fonu sorusuna yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha Arda Güler'den bir kötü haber daha
Seçil Erzan'ı avukat eski sevgilisi anlattı: 'Kabul edemeyeceğim ilişkileri oldu, ayrıldık' Seçil Erzan'ı avukat eski sevgilisi anlattı: 'Kabul edemeyeceğim ilişkileri oldu, ayrıldık'
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!
Naci Görür 'ilk kez söylüyorum' diyerek uyardı: '7.4'e kadar çıkabilir' Naci Görür 'ilk kez söylüyorum' diyerek uyardı: '7.4'e kadar çıkabilir'
Cumhur'un 'yerel ittifakı'nda sona doğru: '3 büyükşehir MHP'ye bırakılacak' Cumhur'un 'yerel ittifakı'nda sona doğru: '3 büyükşehir MHP'ye bırakılacak'