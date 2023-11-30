Beş hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında beş hissenin paylarına 29 Aralık seans sonuna kadar kredili işlem yasağı geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVGYO.E, AZTEK.E, COSMO.E, EKOS.E ve PAPIL.E payları 30/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.