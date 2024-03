Kripto para borsası WhiteBIT, TradingView'un resmi broker'ı oldu

Kripto para ekosisteminde artan rekabet, borsaları kullanıcı deneyimi iyileştirmeleriyle öne çıkmaya teşvik ederken, WhiteBIT’ten kullanıcılarını sevindirecek yeni bir haber geldi. Avrupa’nın önde gelen kripto para borsası olarak faaliyet gösteren ve Barcelona ile Trabzonspor’un resmi kripto para ortağı olan WhiteBIT, dünya çapında 50 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılan piyasa analizi ve ticaret platformu TradingView’un resmi aracı kuruluşları arasına katıldı.

WhiteBIT’ten yapılan açıklamada, söz konusu entegrasyonun, kullanıcılara WhiteBIT cüzdanlarını kullanarak TradingView’de işlem yapabilme olanağı sunacağı ve piyasa analizi araçlarına erişebilme olanağı vereceği kaydedildi.

15’ten fazla grafik aracına erişim

Finansal varlıklar için dünyaca ünlü bir analiz ve ticaret platformu olarak konumlanan TradingView, aynı zamanda yatırımcılar ve günlük varlık ticareti yapanlar için bir sosyal ağ olarak öne çıkıyor. Dünya çapında 50 milyonu aşkın kullanıcıya sahip kripto para borsasıyla yapılan entegrasyon, WhiteBIT kullanıcılarına Renko, Kagi, Point & Figure gibi grafik ve tabloların da dahil olduğu grafiklere, karşılaştırma araçlarına, fiyat ve teknik uyarılara ve daha fazlasına erişme olanağı sunuyor. WhiteBIT kullanıcıları, TradingView tarafından sağlanan verileri kullanarak yatırım stratejilerinin temellerini daha sağlam kurabilme olanağına kavuşuyor.

Kolay kullanım ve spot ticaret olanağı

Her iki platformda da hesabı olan kullanıcılar, müşteri tanıma (know your customer | KYC) sürecini tamamladıktan ve iki faktörlü doğrulama (2FA) özelliğini aktif ettikten sonra, TradingView entegrasyonunu kullanmaya başlayabiliyor. WhiteBIT’in TradingView tarafından tanınan resmi aracı kurumlar arasına katılması, kullanıcılara TradingView üzerinden saniyeler içinde ticaret yapmaya başlama olanağı sunuyor. Ayrıca yatırımcılar, limit emir, stop emir, stop-piyasa ve piyasa emir gibi emir türlerine ve TradingView’un spot ticaret araçlarına erişebiliyor.

“Pazar konumunu güçlendirecek”

Ukrayna'da kurulan ve kısa sürede Avrupa'nın en önemli kripto para borsalarından birine dönüşen WhiteBIT’te, 350 ticaret çiftinde, 270 dijital varlığın ticareti yapılabiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, WhiteBIT ve TradingView entegrasyonunun, yatırımcılara yeni fırsatlar açarak, onlara ticaret ve piyasa analizi için en iyi platformlardan birine erişim olanağı sağladığı belirtiliyor. Ayrıca ortaklığın, WhiteBIT'in pazardaki konumunu güçlendireceği vurgulanıyor.