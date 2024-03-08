Tam Finans, Kağıthane’de yeni şubesiyle büyümeye devam ediyor

İstanbul, 27 Şubat 2024 – Türkiye'nin önde gelen finans şirketi Tam Finans, hizmet ağına bir yenisini daha ekleyerek Kağıthane’de yeni bir şube açtı.

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Tam Finans, Kağıthane’de yeni şubesiyle büyümeye devam ediyor

Tam Finans'ın Kağıthane şubesi, şirketin mevcut hizmet ağını daha da genişleterek çevredeki esnaf ve KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt verme misyonunu sürdürüyor.

Esnaf, Kobi ve girişimcilere nakit ihtiyaçlarında cansuyu olmak temel gayemiz

Tam Finans Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan konuyla ilgili şunları söyledi: Kağıthane'de açtığımız yeni şubemiz, ticaretin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunmak içinönemli bir adım. Yeni şubemizde, 20 kişilik güçlü kadromuzla, hızlı ve kaliteli bir hizmet vereceğiz.

Bu yıl içerisinde 41 bin farklı müşteriye hizmet sunarak, 130 bin'den fazla işlem gerçekleştirdik ve aktif müşteri portföyümüzü büyüttük. 2024 yılında Tam Finans olarak, bu alanda sektörde lider konumumuzu daha da güçlendirmeye kararlıyız. Saha kadromuza olan güvenimizle birlikte, yıl sonuna kadar 100'den fazla yeni mezun çalışma arkadaşını ekibimize katacağız. Bu hamlelerle, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı ve 2024 büyüme stratejimiz kapsamında ülkemize istihdam sağlamaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Sahadaki gücümüzü artırarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki esnaf, KOBİ ve girişimcilere de nakit ihtiyaçlarında cansuyu olmak temel gayemiz” şeklinde konuştu.

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