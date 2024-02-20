Kredi kartı kullanımına kısıtlamalar masada: 'Hepimizin canını acıtacak'

10 Haber yazarı İsmet Berkan, kredi kartlarının kullanımına getirilmesi planlanan kısıtlamalara ilişkin olarak kulislerden edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı.

Bir banka genel müdürünün kasım ayında bu yılın nisan - mayıs aylarında kişisel iflasların, yani kredi kartı borcunu hiç ödeyemeyip temerrüde düşme vakalarının artmasını beklediklerini söylediğini kaydeden Berkan, milyonca insanın bahse konu olduğunu belirterek "Onların borcunu ödeyememesi ve bankaların bir süre sonra onlar hakkında icra takibine mecbur kalması herkesi korkutuyor" dedi.

Berkan, geçmişte parlamentonun ödenemeyen kredi kartı borçlarının temerrüt faizlerini büyük ölçüde silip o borcun tüketici kredisine çevrilmesini ve yeniden yapılandırılmasını sağladığını hatırlattı ve "Bir kez daha aynı yola gireceğimiz şimdiden anlaşılıyor" ifadesini kullandı. Gazeteci, yazısına şöyle devam etti:

'BANKALAR ŞİMDİDEN ÖNLEM İSTİYOR'

"Ama bankalar aynı şeyin bir kez daha olmaması için şimdiden önlem istiyor aslında. Nitekim BDDK ve Merkez Bankası pek çok konuda kredi kartına taksitle alışveriş imkanını kısıtladı, bu kısıtlamaların daha da artması beklenmeli. Belki de kredi kartına taksitle alış veriş imkanı tamamen ortadan kalkacak.

'KREDİ KARTI LİMİTLERİNİN AZALTILMASI MASADA'

Bir başka olası önlem kredi kartı limitlerinin azaltılması. Bu plan belli ki masada duruyor; İş Bankası Genel Müdürü daha birkaç gün önce limiti 20 bin liranın altında olan kartlara dokunulmaması gerektiğini söyledi.

Bankalar hiçbir zaman tam rakamı açıklamıyor ama tek tek bankacılarla konuşulduğunda da şu anlaşılıyor: Kredi kartıyla yaptığımız alışverişin kompozisyonu da değişmiş durumda. Toplam kredi kartı giderlerinin hatırı sayılır bir bölümünü market ve temel gıda alışverişi oluşturuyor artık.

'HEPİMİZİN CANINI ACITACAK BİR DİZİ ÖNLEM GELECEK'

Bu da kredi kartının finansal enstrüman olmanın yanı sıra başka bir fonksiyon daha üstlenmekte olduğunu, bir çeşit sosyal araca dönüştüğünü bize söylüyor.

Ne olursa olsun, kredi kartları konusunda hepimizin canını acıtacak bir dizi önlem gelecek.

Bakalım hükümet neyi nasıl yapmayı tercih edecek?"

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