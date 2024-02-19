Mars Logistics’ten 2024’te 70 milyon euro değerinde filo yatırımı

Mars Logistics Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, 2023 yılı değerlendirmesi yaparak, “Yıl içinde farklı sektörlerden 8.000’e yakın müşterimize hizmet veriyoruz. 2023’te iş hacmimizin %44’ünü otomotiv ve yan sanayi, %23’ünü tekstil sektörleri oluşturdu. 2023’te ihracat taşıması yaptığımız ilk üç ülke Almanya, İspanya ve Fransa oldu. Haftalık 1.200 ihracat seferi ve 1.100 ithalat seferi gerçekleştirerek yıllık yük sayısında 250.000 barajını geçmiş olduk. 2023 yılını 529,5 milyon euro ciro ile kapatacak olan Mars Logistics, 2024 yılında euro bazında %15 büyüme hedefliyor” dedi.

“2024’te demiryolu sefer sayısı haftalık 40’a çıkacak”

Sıfır emisyon hedefinin de ajandalarında önemli bir madde olduğunun altını çizerek demiryolu hatları için yatırımlarını her sene artırdıklarını ve 2024 yılında demiryolu hatlarını güçlendirmeyi planladıklarını söyleyen Günhan, "2023 yılında Halkalı-Romanya hattı için deneme seferleri gerçekleştirildi. Nisan ayında ise tarifeli seferlere başlayacağız. 2024 yılında Orta Avrupa’da başka bir ülkeye daha demiryolu hattı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Halkalı-Lüksemburg, Halkalı – Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg – Trieste hattımızda haftalık toplam 32 sefer düzenliyoruz. 2024 yılında bu sayıyı 40’a çıkaracağız” dedi.

%100 elektrikli demiryolu taşımacılığı ile sürdürülebilirlik hedefleri destekleniyor

2024 yılında gerçekleştirecekleri en önemli projelerden birinin %100 elektrikli demiryolu taşımacılığı olduğunu söyleyen Günhan, “Hatlarımızın %95’i elektrikli işletme kabiliyetine sahip. Demiryolu taşımacılığında yüklerin karayolu ile taşınarak demiryoluna aktarılmasında ve demiryolundan sonra yine karayoluna geçerek istenilen noktaya teslimi sırasında kullanabileceğimiz elektrikli çekici yatırımı yapacağız. Bu yatırımı hayata geçirdikten sonra %100 elektrikli demiryolu taşımacılığı hizmeti verebileceğiz. 2024 yılındaki en önemli stratejik yatırım planlarımızdan biri olan bu proje, sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyerek hem çevresel etkilerimizi azaltacak hem de operasyonel verimliliğimizi artırmamıza yardımcı olacak. Yatırım yapacağımız elektrikli çekiciler uzun menzilli olacak. İlk etapta 2024 yılı 2. çeyreği içinde 50 adet alım yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Yılda 100 binin üzerinde araç çıkışı”

Karayolu ve demiryolunda ithalatta ve ihracatta yılda toplam 100 binin üzerinde araç çıkışı yaptıklarını söyleyen Günhan, “Süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek için yazılım yatırımları da gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin yüklerini takip edebilecekleri, sipariş ve raporlama yapabilecekleri; sevk, talimat ve KPI performans raporlarına ulaşabilecekleri yazılımlarımız bulunuyor. Müşterilerimizin yüklerine göre kendilerine sunduğumuz portallar özelleştirilebiliyor. Her geçen gün müşteri talep ve isteklerine göre geliştirdiğimiz yazılımlara bir de sürücülerimizin kullanması için İş Emri Uygulaması ekledik. 2024 yılında İş Emri Uygulamasına evrak yapısını da dahil ederek, sürücülerin hepsinin bu uygulamayı kullanacak duruma gelmesini planlıyoruz" dedi.

Yurt içi parsiyel dağıtım ağı genişleyecek

2024 yılı hedeflerinde yurt içinde parsiyel dağıtım ağının genişletilmesinin de olduğunu belirten Günhan, "2023’te yurt içi dağıtım kanallarında istihdam oranı %95 arttı. Günlük gerçekleşen sefer sayısı 1.500’e kadar yükseldi. 2023 yılında yurt içi dağıtımda en çok hizmet verdiğimiz sektör arasında Tekstil, Beyaz Eşya elektronik ve FMGC geliyor. 2024 yılında günlük sefer sayısının 1.750’ye yükseleceğini, istihdamın %20 artacağını öngörüyoruz. 2023 yılında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi dağıtım kanalları için 8 yeni depolama ve dağıtım merkezi açtık. 2024 yılında 7 depo daha açacağız. 2024 yılında yurt içi dağıtımda özellikle parsiyel dağıtım hacmimizi ve il dağıtım sayımızı artırmak istiyoruz. AVM dağıtımı, iade lojistiği ile birlikte beyaz eşya, elektronik ve mobilya sektörlerine odaklanacağız. 2024 yılında büyümeye ve yatırımlara devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmaları devam ediyor

2023 yılında Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamasının yanında Balance, Hadımköy, Tepeören ve Tuzla 2 Lojistik Merkezileri için ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan, IREC – 2023-2024 yenilemesini yaparak yenilenebilir enerjisini sertifikalandıran ve Crif Türkiye tarafından Fortune 500 için yapılan SRD değerlendirmesinde sürdürülebilirlik performansında B seviyede çıkarak ortalama üstünde yer alan Mars Logistics, sürdürülebilirlik çalışmalarına firmanın her alanında devam ediyor.

Mars’ta kadınların yolu açık

İleride cinsiyet rollerinin daha fazla değişeceğini, firma olarak bunun için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Günhan,

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini önemseyen ve şirketin her alanında eşitliği savunan Mars Logistics, 2021 yılında başlattığı Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projesiyle şirket içi ve şirket dışında farkındalık çalışmaları yürütüyor. Proje kapsamında birçok faaliyette bulunan ve erkek egemen bir sektör olarak bilinen lojistik sektöründe kalıp yargıları yıkmayı hedefleyen Mars, tır sürücülüğü konusunda da kadınları destekliyor. Geçtiğimiz senelerde kurduğumuz Mars Sürücü Akademisi ile tır sürücülüğü mesleğine ilgi duyan ancak gerekli eğitimi ve belgeleri olmayan kişileri kadın erkek fark etmeden akademimize kabul etmiştik. Şu anda akademi mezunları da dahil olmak üzere toplamda 30 kadın tır sürücümüz bulunuyor. Sektörde kadın tır sürücüsü istihdamında öncü olmak ve bu konuda diğer firmalara da örnek olabilmek bizim için büyük bir gurur” dedi.

Şu anda 30’u kadın olmak üzere toplamda 1.236 tır sürücüsü bulunan Mars Logistics, 2024 yılında bu sayının 1.500’e ulaşmasını hedefliyor.