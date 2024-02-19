İkinci el otomobil piyasası stop etti, satışlar çakıldı: Fiyatlar daha da düşecek mi?

Enflasyonla birlikte TL'nin alım gücü her geçen gün düşerken, yurttaş, ikinci el otomobil dahi alamaz oldu.

İkinci el otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "2023 yılının son çeyreğinden bu zamana kadar 2. el otomobil satışları tamamen durmuş vaziyette, bu durgunluk halen devam ediyor. Görüntü icabıyla 2024 yılının geri kalanında da satışlarda hareketlilik beklemiyoruz. Çünkü kredi faiz oranları yüksek olduğundan dolayı araba alım-satımı pek olmuyor. Araba piyasasında çok suni bir yükseliş olmuştu. O yükselişin peşine böyle bir durgunluk bekliyorduk" dedi.

"FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMESİ GEREKİYOR"

"İkinci el otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 25'lik bir düşüş oldu" diyen Kınık, "Araç sahipleri direniyor ama fiyatların daha da düşmesi gerekiyor. Düşüşün yüzde 40'a kadar sürmesini bekliyor. Böyle olursa ikinci el otomobil piyasası da oturur. Kâr oranları normale gelecek. Eskiden her gün 10 bin TL fiyatı artan otomobiller görüyorduk, artık böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"2024 YILINDA HAREKETLİLİK BEKLEMİYORUZ"

Bu yıl da satışlarda bir hareket beklemediklerini ifade eden Kınık, "1 milyon TL'lik 2. el otomobiller 750 bin TL'ye düştü. Bu araçlar satılmadıkça fiyatlar daha da aşağıya düşecek. 2024'te bir hareketlilik olacağını sanmıyorum. Bir dönem sıfır araç yok deniyordu. Şimdi her bayide çok sayıda sıfır otomobil var. Tek tük de olsa satılan 2. el otomobiller, genelde 500-700 bin TL civarındaki arabalar oluyor. Bunlar da çok hızlı satılmıyorlar. İhtiyacı olanlar alıyor. İnsanlar araba alımında bekleme sürecine girdiler ve piyasayı takip ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem