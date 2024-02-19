Altın fiyatları yeniden kritik eşiği aştı: Gram altın ne kadar?

ABD'de açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklar, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu. Bu gelişmeler sonrası gram altın kritik seviyeyi aştı.

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Altın fiyatları yeniden kritik eşiği aştı: Gram altın ne kadar?

Çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacak.

Bu gelişmeler öncesi Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gözler Fed tutaklarına çevrilirken gram altın, 2 bin 6 TL seviyesine yükseldi.

Altın fiyatları yeniden kritik eşiği aştı: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

DOLAR KURU ETKİSİ

Öte yandan dolar kurundaki yükseliş altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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