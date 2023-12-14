Koton, halka arz başvurusunda bulundu

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (KOTON) halka arz oluyor. Dev tekstil şirketi halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru gerçekleştirdi.

Koton, halka arz başvurusunda bulundu

Halkaarz.net’in aktardığına göre; Koton Mağazacılık'ın halka arz detayları ise şirketin SPK'ye yaptığı başvuru ile birlikte taslak izahnamede yayımlandı. Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 385.000.000 lira nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor.

Yayımlanan taslak izahnameye göre KOTON'un halka arz bilgileri şu şekilde:

"Toplamda 385.000.000 TL nominal değerli paylarını bireysel yatırımcılara eşit dağıtacak olan KOTON'un halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini yürüteceği bu süreçte şirketin yüzde 45'i Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da yatırımcılara açılacak."

Etiketler
Halka arz
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinden flaş iddia! Herkes çok şaşırdı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinden flaş iddia! Herkes çok şaşırdı
Emekli promosyonunda TEB farklı - Emeklilere yeni ek ödeme yapılacak Emekli promosyonunda TEB farklı - Emeklilere yeni ek ödeme yapılacak
Altın fiyatlarında Fed fırtınası: Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında Fed fırtınası
Rahmi Koç, uçağını 42 milyon dolara satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını 42 milyon dolara satışa çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı 'yerli ve yabancı dostlarımız var' dedi, Borsa dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...' Fatih Altaylı 'yerli ve yabancı dostlarımız var' dedi, Borsa dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'
Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı: Erdoğan dayanamayacak, 'dur' diyecek Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı
Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış: 131 saniyelik sır görüşme! Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış: 131 saniyelik sır görüşme!
Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı!
İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi