Rahmi Koç, uçağını 42 milyon dolara satışa çıkardı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 2017 yılında 58 milyon dolara satın aldığı Falcon modeli uçağını 42 milyon dolara satışa çıkardı.

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Rahmi Koç, uçağını 42 milyon dolara satışa çıkardı

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı. 2017 yılında 58 milyon dolar ödenen (dönemin kuruyla 200 milyon TL) uçak için şimdi 42 milyon dolar (1.2 milyar lira) isteniyor.

Airlinehaber'in haberine göre; söz konusu uçak dünyaca ünlü Fransız uçak üreticisi Dassult tarafından üretildi. 14 koltuklu uçak uzun bir menzile sahip. Üç motorlu Falcon 8X'in uzunluğu 24,46 metre. Kanat açılığı 26,90 metre. Menzili ise 11 bin 945 km.

Koç Grubu'nun filosunda şu uçaklar bulunuyor:

14 koltuklu bir adet Falcon 7X
1 adet Falcon 900LX,
9'ar yolcu kapasiteli 2 adet AgustaWestland 139 tipi helikopter
8 yolcu taşıyabilen amfibik (hem denize hem karaya inip kalkabilen) Cessna Grand Caravan tipi deniz uçağı

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